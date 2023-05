Ore di attesa per il Milan e per Rafa Leao in vista dell'euroderby di Champions. Il portoghese si è fermato dopo undici minuti contro la Lazio. Oggi il messaggio social: "Torneremo a surfare presto". E cosa dicono i numeri della squadra di Pioli senza di lui

"Torneremo a surfare presto". Lo scrive Leao, che consegna a una Instagram stories il suo messaggio per i tifosi rossoneri, in ansia per le sue condizioni dopo l'uscita in appena undici minuti da Milan-Lazio. Quello scatto per far gol, puntando l'uomo sulla sinistra dell'area. L'allungo, la smorfia, i compagni che consigliano al portoghese di uscire, immediatamente. E così fa. Intanto lui su Instagram posta una storia: "Torneremo a surfare", come recita anche il suo corpo nelle esultanze dopo i gol. E aggiunge "presto". È un surf a cui, per ora e in attesa dell'esito degli esami, si aggrappano stretti stretti i tifosi del Milan a tre giorni dall'eurodery di Champions.