Sfida stellare al Bernabeu tra due rose che, complessivamente, valgono quasi 2 miliardi di euro. Dai portieri a Benzema e Haaland: il confronto ruolo per ruolo (dati Transfermarkt) tra le due probabili formazioni di martedì sera. Real Madrid-Manchester City è in diretta martedì 9 maggio, ore 21, su Sky Sport e in streaming su NOW