Conto alla rovescia verso l'andata della semifinale di Champions tra Milan e Inter. Una partita sentitissima specie per chi è tifoso nerazzurro fin da bambino, come Federico Dimarco, autore di una stagione importante e a segno anche nell'ultima di campionato. Queste le sue parole a Sky Sport 24 alla vigilia del primo match contro i rossoneri.



Gli stimoli per questa partita?

"Arrivati a questo punto della competizione sappiamo l'importanza di giocare un derby, gli stimoli devono venire a ognuno dentro di sé. Io ne ho giocati tanti e visti tanti. Giocare una partita del genere, soprattutto una semifinale di Champions, è bellissimo"



La partita in Supercoppa è quella da prendere come riferimento?

"Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita è una storia diversa. Come sarà domani, sarà per il ritorno. Pensiamo a domani, cercando di fare una grande partita e poi con calma penseremo al ritorno"



Ci arrivate nel momento migliore?

"Sicuramente abbiamo avuto un periodo della stagione in cui avevamo risultati importanti in Champions mentre in campionato lasciavamo qualche punto. Nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare partita per partita i risultati si sono visti".