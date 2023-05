Nervoso, come non lo si vede spesso, durante la semifinale di andata contro il Manchester City, tanto da essere anche ammonito dall'arbitro Dias, Carlo Ancelotti ha sottolineato nel post partita la sua scontentezza verso il direttore di gara: "Ha sbagliato nella gestione dei cartellini e in altre situazioni, non all'altezza della semifinale". E sul match: "Usciamo con buone sensazioni"