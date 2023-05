Dove vedere Real Madrid-Manchester City

I numeri di Real Madrid e Manchester City

Questa sarà la nona sfida tra Real Madrid e Manchester City in una competizione europea: entrambe le squadre che hanno vinto tre delle precedenti otto (due pareggi). I Citizens hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri con i Blancos (una sconfitta), ma hanno perso proprio l'ultimo in ordine di tempo: 3-1 al Santiago Bernabéu nella semifinale di ritorno della scorsa stagione. Il Manchester City potrebbe diventare la prima squadra inglese a battere il Real Madrid in trasferta più di una volta in Champions League, avendo vinto 2-1 in Spagna nel febbraio 2020. In generale, le squadre inglesi hanno vinto solo quattro delle 18 trasferte complessive in casa del Real nella competizione (4 pareggi, 10 sconfitte). Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City hanno vinto una volta ciascuna. Nelle ultime quattro partite di Champions League tra Real Madrid (8) e Manchester City (9) sono stati segnati 17 gol, con una media di 4,3 a partita. Mentre il Manchester City ha effettuato 31 tiri in porta rispetto ai 17 del Real Madrid, la squadra spagnola ha segnato con il 47% dei tiri in porta effettuati, rispetto al 29% dei Citizens. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha perso solo cinque delle sue 21 partite contro il Real Madrid in tutte le competizioni (12 vittorie, 4 pari). Tuttavia, ha perso la metà delle sfide totali alle merengues da quando ha lasciato il Barcellona (3/6), dopo aver perso solo due delle 15 partite contro il Real quando era alla guida dei blaugrana (9 vittorie, 4 pareggi). Il Real Madrid non ha subito gol nelle ultime tre gare di Champions League disputate: sono passati 346 minuti dalla rete di Mohamed Salah all'andata degli ottavi di finale ad Anfield contro il Liverpool, ultima rete subita dagli spagnoli. Questa sarà la decima volta per Pep Guardiola da allenatore nelle semifinali di Champions League. L'allenatore del Man City è stato eliminato in questa fase in sei delle nove precedenti, che è numero più alto di eliminazioni per qualsiasi allenatore nelle semifinali della competizione; record negativo condiviso con José Mourinho, a sei anche lui. La curiosità: Erling Haaland ha segnato 35 gol in 27 presenze di Champions League, con un rapporto di minuti/gol (58) migliore di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione (minimo cinque gol segnati).