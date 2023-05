Benzema sfida Haaland: le probabili di Real-City

Ancelotti deve fare a meno di Militao: al suo posto spazio a Rudiger. Torna Modric dal 1', Benzema guida l'attacco. Guardiola torna alla difesa a quattro e si affida al tridente Bernardo Silva-Haaland-Grealish. Le probabili di Real Madrid-Manchester City, calcio d'inizio ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

REAL-CITY, IL CONFRONTO TRA LE DUE ROSE