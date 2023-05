Finisce dopo 17 minuti il derby milanese di Champions League per Ismail Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan si è fermato infatti per un problema al ginocchio destro. Si parla di una contusione che dovrà essere rivalutata nelle prossime ore. Al suo posto Pioli ha inserito in campo Messias. Per Bennacer è il secondo stop stagionale dopo il problema muscolare al bicipite femorale che aveva accusato a febbraio