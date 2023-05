Le coreografie più belle del derby di Milano

L'attesa sta per terminare, è finalmente tempo di derby di Milano. Spettacolo in campo e show sugli spalti, in attesa delle coreografie delle due tifoserie nell'andata della semifinale di Champions ecco quelle che negli anni hanno fatto storia: dall'"Interista diventi pazzo" al "3-1, 3-2, 3-3!", le ricordi tutte? Ecco le più belle

