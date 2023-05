Inzaghi: "Grande gara ma manca un pezzo"

L'allenatore dell'Inter analizza il successo nell'andata delle semifinali di Champions contro il Milan: "Avevo chiesto cuore e testa e i ragazzi sono lucidi e hanno fatto una grande partita". Sul ritorno: "Potevamo fare più di due gol, lavoriamo per conquistare un sogno ma manca ancora un pezzo". Dzeko: "Premiata la nostra concentrazione". Acerbi: "Istanbul vicina? Assolutamente no" LE PAGELLE Condividi

E' soddisfatto Simone Inzaghi dopo la bella vittoria della sua Inter sul Milan nell'andata delle semifinali di Champions League: "Abbiamo fatto un primo tempo straordinario - dice - Potevamo fare più di due gol, è stata una grande gara, sappiamo che siamo in vantaggio ma c'è il ritorno, giocheremo in casa con il nostro pubblico e dobbiamo fare un grande sforzo per realizzare un sogno". Qual è stato il segreto di questo successo: "Avevo chiesto cuore e testa e i ragazzi sono stati sempre lucidi, chi è entrato ha dato grandi risposte, giusto essere felici ma ci manca ancora un pezzo".

"Ora pensiamo a recuperare energie fisiche e mentali" Inzaghi già pensa alla prossima partita contro il Sassuolo e successivamente al ritorno di Champions: "Tra 72 ore abbiamo una gara importate contro il Sassuolo - conclude - Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché c'è stato grande dispendio di energie fisiche e mentali, avremo tre giorni per arrivare a sabato e ci prepararemo al meglio". vedi anche Milan-Inter 0-2, gol e highlights

Dzeko: "Premiata la nostra concentrazione" Tra i protagonisti della serata Edin Dzeko autore del primo gol dell'Inter e secondo nella classifica dei giocatori più 'anziani' ad aver segnato in una semifinale di Champions dietro Ryan Giggs: "Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato 3 giorni fa - dice - Tutta la squadra era molto carica, un derby in semifinale non capita tutti gli anni. Siamo stati concentrati tutti fino alla fine e questo ci ha premiato".