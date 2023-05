Pessime notizie per Pioli che perde il centrocampista algerino fino al termine della stagione: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Bennacer sarà sottoposto a intervento in artroscopia nelle prossime ore e solo dopo si capiranno meglio i tempi di recupero: in ogni caso la sua stagione è finita

Una semifinale da dimenticare per il Milan. Oltre al risultato negativo che vede inevitabilmente complicarsi la corsa verso un posto in finale, il derby di Champions contro l'Inter è stato segnato anche dall'infortunio occorso a Ismael Bennacer. Il centrocampista è uscito poco dopo il quarto d'ora, con i nerazzurri già avanti 2-0, per un dolore al ginocchio destro. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia.

I tempi di recupero



L'esito dei test implica stagione finita per Bennacer. Si tratta di un infortunio molto serio perché il problema è alla cartilagine e i tempi di recupero verranno valutati solo dopo l'operazione, in programma venerdì o sabato. L'ipotesi più ottimista calcola in circa due mesi il suo ritorno, ma un problema simile capitò a Bonaventura (che fu operato negli Stati Uniti) che rimase fuori per oltre 7 mesi. Il 2022/23 dell'algerino si chiude, dunque, con un bottino di 40 presenze tra tutte le competizioni e 3 gol. Uno di questi era arrivato proprio in Europa, decisivo per battere il Napoli nell'andata dei quarti. Ora l'infortunio che costringe Pioli a scelte quasi obbligate per il ritorno e in vista delle ultime partite di campionato. Per il giocatore classe '97 è il secondo pesante stop in questa stagione, dopo quello al bicipite femorale che lo aveva costretto a stare fuori per tutto il mese di febbraio.