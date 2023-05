Milan-Inter, il confronto a Sky Calcio Club

4/8

I GIOCATORI ROSSONERI CON PIÙ PARTITE NELLE COPPE EUROPEE

Ibrahimovic: 146 presenze (fuori lista e infortunato) Giroud: 82 presenze Tatarusanu: 69 presenze (fuori lista) Florenzi: 56 presenze (fuori nella gara d'andata e infortunato) Origi: 53 presenze (fuori dai titolari nella gara d'andata)

Diversa la situazione del Milan che non può contare sull'esperienza di Ibra, fuori praticamente per tutta la stagione. Oltre a Giroud, gli uomini con più abitudine a queste sfide sono Florenzi (infortunato) e Origi, che rappresenta l'alternativa a Giroud in attacco