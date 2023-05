Il direttore dell'area tecnica del Milan commenta l'eliminazione in semifinale di Champions: "E' stato un percorso belo e inatteso, l'Inter è stata più brava di noi. Non siamo ancora pronti per competere su due fronti". Ed ancora: "La proprietà ha chiesto di costruire un progetto prendendo talenti che devono crescere come De Ketelaere, anche Tonali al primo anno era in difficoltà. Origi? Quest'anno non ha dato ciò che speravamo ma ci aspettiamo tantissimo da lui"

Paolo Maldini analizza con grande eleganza e sportività la sconfitta del suo Milan nella semifinale di Champions contro l'Inter: "Più si va avanti e più diventa bello ma dobbiamo essere consci del nostro livello - dice - L'Inter ha meritato, Il divario è stato reale e nelle ultime 4 partite non c'è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell'andata. È una maniera di giocare quella dell'Inter che ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure, poi abbiamo fatto fatica anche contro squadre meno forti dell'Inter nell'ultimo periodo. In generale però abbiamo fatto un percorso fantastico e inaspettato, questa sconfitta può essere vista come negativa ma noi non siamo ancora pronti per competere su due fronti". Poi specifica: "I campioni riescono a resettare a livello psico-fisico come se non avessero giocato tre giorni prima. E' un discorso di tempo, è la prima semifinale per molti dei nostri giocatori, all'andata siamo entrati con paura. Queste sono tutte esperienze per il futuro di un club che deve ricordare da dove è partito, non c'è continuità con il Milan di Berlusconi, perché prima c'è stato un altro periodo, abbiamo fatto tanti sacrifici e dobbiamo essere vogliosi e consapevoli di dove siamo arrivati".