Il presidente nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ottenuta nel derby: "Andare in finale di Champions non accade spesso - ha detto -. Vincerla? Tutto è possibile in 90 minuti. Abbiamo riportato l'Inter al top". Su Inzaghi ha aggiunto: "È l'unico allenatore che non mi chiede giocatori in particolare..."

"Questa è stata un'emozione enorme dopo la vittoria dello scudetto". Steven Zhang mantiene la sua compostezza, ma non può che essere entusiasta per lo straordinario traguardo raggiunto dalla sua Inter, tornata a giocarsi la Champions a 13 anni di distanza dall'ultima volta. "Andare in finale di Champions non accade spesso - ha detto il presidente nerazzurro a Sky Sport -. Se possiamo vincere la finale? Tutto è possibile in 90 minuti, quindi ci crediamo e andiamo in quella direzione. Questo è il settimo anno che sono qui, ci sono giocatori che non avevano mai giocato in Champions ma ora siamo in finale".