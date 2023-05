Si avvicina sempre di più il giorno della finale di Champions League 2022/23, sono quattro le squadre rimaste in corsa per giocarsi il titolo allo Stadio olimpico Atartuk di Istanbul il 10 giugno: Inter, Milan, City e Real. Una cosa è certa: ci sarà almeno un'italiana in finale di Champions, a 6 anni dall'ultima volta (la Juventus nel 2017) e a 13 anni dall'ultima vittoria (l'Inter nel 2010).