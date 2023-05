I nerazzurri hanno eliminato il Milan nel doppio derby in semifinale e ora attendono la vincente di Manchester City-Real Madrid in finale. Tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la partita che assegnerà la Champions, in programma sabato 10 giugno alle 21 allo stadio 'Ataturk' di Istanbul

L'Inter è in finale di Champions League. Un sogno per tutti i tifosi nerazzurri che, dopo aver eliminato il Milan con una doppia vittoria tra andata e ritorno (2-0 e 1-0) ora attendono di conoscere quale sarà l'avversaria tra Manchester City e Real Madrid (1-1 la scorsa settimana all'andata al Bernabeu).

Il prossimo 10 giugno a Istanbul, Inzaghi e suoi calciatori si giocheranno il titolo di campione d'Europa, a 13 anni dall'ultima vittoria nella finale di Madrid contro il Bayern. In che modo i tifosi possono aggiudicarsi i biglietti per l'ultimo atto di Champions, in programma allo stadio 'Ataturk'?

Le modalità di vendita dei biglietti

Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni ufficiali del club nerazzurro con tutti i dettagli delle fasi di vendita dei biglietti e degli eventuali abbinamenti con viaggi organizzati per raggiungere Istanbul. Ovviamente l'attenzione dei tifosi è anche verso i voli aerei per la Turchia dall'Italia , che nelle ultime ore hanno avuto un'impennata nei prezzi e nella disponibilità. L'Uefa, peraltro, consiglia ai supporter di non prevedere il viaggio d'andata sabato 10 giugno, per evitare eventuali complicazioni dovuti a ritardi o imprevisti che potrebbero rallentare l'arrivo in Turchia.

Ciascun club finalista (quindi Inter e Manchester City o Real Madrid) avrà 20mila biglietti a disposizione: il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà concordato con i club interessati.

La UEFA aveva avviato la prima fase della vendita dei biglietti sul proprio sito lo scorso mese (si è chiusa il 28 aprile). I tagliandi erano divisi in quattro categorie, a partire da 70 euro (categoria 4) fino a 690 euro (categoria 1), venduti attraverso una lotteria effettuata al termine del periodo di richiesta. I candidati prescelti saranno avvisati via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti.

Lo stadio olimpico Ataturk

Lo stadio olimpico Ataturk, inaugurato nel dicembre del 2001, è lo stadio di casa del Karagümrük, che milita in Super Lig, ed è stato anche teatro dei match casalinghi di Galatasaray (2003-2004) e Besiktas (2013-2016). L'impianto, che si trova nel distretto di Basaksehir, può ospitare 70mila spettatori e si trova a 25km dal centro di Istanbul. Non è la prima volta che l'Ataturk ospita la finale della Champions League: nella stagione 2004/05 nello stadio turco si è giocata Milan-Liverpool, terminata con la vittoria dei Reds ai calci di rigore dopo aver rimontato 3 reti ai rossoneri nei tempi regolamentari (risultato che poi si era mantenuto sul 3-3 anche nei successivi supplementari).