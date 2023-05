Nel video l'analisi di Paolo Condò si concentra sulla differenza in attacco tra Inter e Milan: “In 4 mesi il Milan ha giocato 4 derby, perdendoli tutti e senza mai segnare. In questa stagione, Leao e Giroud sono a 13 gol, poi si scende ai 6 di Brahim Diaz: manca il picco da 25, come Lautaro. Fossi in Maldini punterei su un attaccante giovane e forte”

CACCIA AL BIGLIETTO PER ISTANBUL: LE INFO