Inter, anche il City ha qualche difetto. VIDEO

Straordinaria prova di forza della squadra di Guardiola, 4-0 al Real Madrid e finale raggiunta contro l'Inter. Ma anche i Citizens hanno alcuni difetti: "Per me è la squadra più forte d'Europa - spiega Costacurta -, però mi è capitato di perdere una finale da favorito. La velocità delle ripartenze può metterli in difficoltà". Chiellini: "Speriamo possano avere tensione per il peso del pronostico a loro favore". E Condò scherza sul 'digiuno' di Haaland...

MAN CITY-REAL 4-0, GOL E HIGHLIGHTS