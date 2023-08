Si giocano le gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Nel pomeriggio si sono qualificate per il playoff Rakow, Maccabi Haifa e Molde, mentre il Copenaghen ha eliminato lo Sparta Praga ai rigori. Passa il Galatasaray (gol di Icardi, espulso Torreira), poker del Braga. In serata qualificazione anche per Psv e Rangers. In corso Marsiglia-Panathinaikos