Mano pesante della Uefa nei confronti dei tifosi della Dinamo Zagabria. Trasferte vietate fino alla fine della stagione dopo quanto avvenuto l’8 agosto scorso quando alla vigilia del match di qualificazione alla Champions League tra AEK Atene e Dinamo ci sono stati scontri nella capitale greca nel corso dei quali un tifoso greco di 22 anni è stato ucciso. Subito dopo il tragico evento l’UEFA aveva condannato duramente quanto avvenuto ad Atene: “L’Uefa deplora con la massima fermezza gli spaventosi incidenti che si sono verificati ad Atene e che hanno provocato la perdita di una vita. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’AEK Atene FC e ai suoi tifosi, e ribadiamo che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia al più presto“. La partita era stata poi rinviata e sabato scorso si è giocato il ritorno ad Atene terminato 2-2. I greci si erano imposti 2-1 a Zagabria e vanno dunque avanti nella competizione, Per la Dinamo Zagabria il cammino europeo proseguirà, senza tifosi, invece in Europa League dove affronteranno nei playoff lo Sparta Praga