Il Napoli campione d'Italia sarà in prima assieme alle vincitrici dei principali campionati europei. L'Inter, dopo la sconfitta in finale a giugno, in base al coefficiente Uefa va in seconda fascia, mentre Lazio e Milan saranno inserite in terza. 26 i club già certi della partecipazione alla fase a gironi, gli ultimi 6 saranno stabiliti dopo i preliminari e i playoff. Ecco il quadro completo