26 i club già certi di partecipare alla fase a gironi, gli ultimi 6 dopo le gare di ritorno dei playoff, in programma stasera e domani. Per le italiane, il Napoli campione d'Italia sarà in prima fascia con le vincitrici dei principali campionati europei. L'Inter, sconfitta in finale a giugno, in base al coefficiente Uefa va in seconda, mentre Lazio e Milan saranno inserite in terza. Ecco il quadro completo. Il sorteggio dei gironi giovedì alle 18 in diretta sui canali Sky Sport

