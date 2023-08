Definite le 32 squadre che parteciperanno all'edizione 2023/2024 della Champions League. Il Napoli è in 1^ fascia, quella dei vincitori in carica dei campionati nazionali e delle coppe europee. L'Inter in seconda, Milan e Lazio in terza: ci sono insidie per tutte. Quali sono i migliori e peggiori gruppi in cui potrebbero capitare? Ecco gli scenari. Il sorteggio, in programma giovedì 31 agosto dalle 18 a Montecarlo, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW