Garcia vola a Braga per spegnere le critiche

Risposte, immediate, sul campo. È l’obiettivo di Rudi Garcia, per rimettere le cose a posto, o quantomeno ritrovare la serenità necessaria per lavorare allentando la pressione delle ultime ore. Braga, la Champions, partita che terrà con ogni probabilità a battesimo Natan, il difensore preso per sostituire Kim Min-jae, una grande occasione. Il pareggio a Genova, la prestazione deludente, il malumore di alcuni giocatori fotografano il momento di difficoltà di un gruppo che ancora non è riuscito a sintonizzarsi con la filosofia del nuovo allenatore che però proprio in Champions ha saputo raggiungere risultati importanti, come la semifinale con il Lione tre anni fa. Confermare il feeling con l’Europa dei grandi sarebbe il modo migliore per spegnere le critiche che hanno accompagnato le ultime prestazioni degli azzurri e soprattutto per preparare al meglio la trasferta a Bologna. Snodo cruciale di questo avvio di stagione, partita forse decisiva per sostenere le ambizioni del Napoli campione e il progetto legato a Rudi Garcia.