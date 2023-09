Imanol Alguacil è pronto per il debutto in Champions con la sua Real Sociedad, anche se avrebbe preferito un avversario diverso: "L'Inter ha talento, qualità e strapotere fisico, mi sarebbe piaciuto giocare contro un'altra squadra". Alla domanda su cosa teme di più dei nerazzurri elenca però i nomi dei suoi giocatori "Non pensiamo agli avversari". Out l'ex Milan Andrè Silva, in attacco Oyarzabal verso la conferma come centravanti CHAMPIONS, LA CONFERENZA DI INZAGHI LIVE

"Se parliamo dell'Inter, della loro forza e dei giocatori che hanno non bisognerebbe nemmeno scendere in campo. Giochiamo in casa, contro un avversario a un passo dal vincere la scorsa finale di Champions League, che sta in forma e ha iniziato la stagione vincendo sempre". Imanol Alguacil non è entusiasta all'idea di esordire in Champions contro i vice-campioni d'Europa in carica, ma non perde l'ambizione. "Giocheremo con rispetto e umiltà, però è la Champions League e dobbiamo scendere in campo per giocarcela e provare a vincere", ha detto l'allenatore della Real Sociedad nella conferenza stampa della vigilia. Ma quando gli chiedono cosa teme di più dell'Inter...elenca i nomi dei propri giocatori! Un preciso segnale per invitare a concentrarsi su sé stessi.

"Il girone è difficilissimo, giocherà Oyarzabal come centravanti" Alguacil non ha nascosto le insidie della partita e dell'intero girone: "A livello offensivo l'Inter è molto dinamica, spesso sono direttamente i centrali ad arrivare sulla linea di fondo. Poi ha molta qualità, talento e strapotere fisico: avrei preferito trovare qualcuno di diverso, ma dobbiamo giocarcela. Lo scorso anno non ha vinto il campionato solo perché il Napoli ha fatto una stagione impressionante, bisogna tener conto di questo. Chi capisce di calcio sa quanto sia duro questo gruppo". Il mister basco : "Dobbiamo essere sempre pronti, a prescindere dall'avversario. Confido in una grande atmosfera, lo scorso anno rimanemmo meravigliati all'Olimpico contro la Roma e spero che domani i tifosi italiani possano subire lo stesso effetto nel nostro stadio. In avanti al momento è meglio un giocatore come Oyarzabal. Non sta segnando come prima dell'infortunio, ma lavora molto per i compagni e in fase difensiva". leggi anche L'Inter perde Calhanoglu per la Champions

La formazione della Real Sociedad Fuori dai convocati Andrè Silva ed Elustondo, Alguacil ha di fatto confermato la presenza di Oyarzabal come centravanti nel tridente formato anche da Kubo e Barrenetxea sugli esterni con l'ex romanista Sadiq dalla panchina. In difesa Traorè e Tierney sono favoriti per giocare terzini rispetto a Odriozola, visto due anni fa in Italia con la maglia della Fiorentina, e Munoz. Probabile formazione (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil