Il portiere della Lazio è l'eroe della serata prima per le parate decisive e poi per la rete che al 95' ha regalato il pari alla Lazio: "Non me ne rendo ancora conto di aver fatto questo gol, con una battuta posso dire che ho studiato da Immobile. Tuttavia non è servito per vincere, il calcio va veloce, stasera me la godo ma sabato c'è un'altra partita"

LE PAGELLE