Sarri: "Noi premiati, ko sarebbe stato ingiusto"

L'allenatore della Lazio sottolinea la buona prestazione della sua squadra nonostante il pari con l'Atletico sia arrivato al 95' e grazie a un gol del portiere: "Essere sotto per quello che abbiamo proposto era ingiusto, non abbiamo mollato e siamo stati premiati. Noi in difficoltà? Non è vero perché abbiamo incontrato squadre come Napoli, Juve e Atletico e ce la siamo giocata alla pari"

