Due cambi forzati in casa Milan nel corso della sfida casalinga contro il Newcastle: il primo ad alzare bandiera bianca è stato Loftus-Cheek al minuto numero 72 (al suo posto dentro Musah), mentre otto minuti più tardi è stato il turno di Maignan che ha accusato un fastidio al flessore chiedendo subito il cambio. Al suo posto, dentro Sportiello tra i pali. Pioli al termine del match: "Crampi per Loftus, Mike ha sentito qualcosina"

