Champions League

Davanti a 65 mila presenze totali a San Siro, il Milan è pronto al debutto stagionale in Champions contro il Newcastle. Due novità per Stefano Pioli, che ha provato una squadra senza Pulisic e Reijnders e con Chukwueze e Pobega titolari. Rientra Tomori, squalificato in campionato. Nel Newcastle recuperato Tonali titolare, ex di turno. Attesi oltre 4 mila tifosi bianconeri LA CONFERENZA DI PIOLI