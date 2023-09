Esordio stagionale in Champions per l'Inter, Inzaghi: "Vogliamo vivere notti come quelle dello scorso anno, il derby ci dà entusiasmo. Calhanoglu out, fiducia ad Asllani". Lautaro: "Obiettivo arrivare fino in fondo". La partita è live mercoledì alle 21 visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime