Nel mercato può capitare di investire su attaccanti che segnano meno di un portiere. Se la Lazio si gode la rete di Provedel, ci sono squadre che nelle ultime sessioni di mercato hanno speso almeno 80 milioni per esterni o centravanti che in questa stagione sono ancora a secco. Nomi illustri di giocatori che hanno iniziato male l'annata o non riescono ancora a incidere con le nuove maglie. Forse non tutti sanno attaccare il secondo palo come il portiere biancoceleste: ecco quali sono