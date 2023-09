Dove vedere Real Sociedad-Inter in tv

Dopo la finale ottenuta nella passata stagione, inizia il nuovo cammino dell'Inter in Champions League. I nerazzurri, nella prima giornata del girone D, affrontano in trasferta la Real Sociedad in una sfida inedita nella competizione. Calcio d'inizio alle 21: Il match sarà visibile l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime

La partita tra Real Sociedad e Inter, valida per la prima giornata del giorne D di Champions League, si gioca allo stadio Municipal de Anoeta oggi, mercoledì 20 settembre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l' App Prime Video di Amazon , disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Real Sociedad e Inter

Gli unici incontri precedenti tra Real Sociedad e Inter si sono svolti nella Coppa UEFA 1979/80, con i nerazzurri che hanno vinto 3-2 nel punteggio aggregato (3-0 in casa, 0-2 in trasferta). L'Inter ha vinto solo una delle sue 13 trasferte contro squadre spagnole in Champions League, con una vittoria per 5-1 contro il Valencia nella fase a gironi del 2004/05. Questa sarà la terza partecipazione della Real Sociedad in Champions League: gli spagnoli hanno raggiunto gli ottavi di finale nella stagione 2003/04 e la fase a gironi nel 2013/14. Dopo aver vinto le prime due partite di Champions League nel settembre 2003, la Real Sociedad non ha ottenuto vittorie nelle ultime 12 partite nella competizione. La Real Sociedad inoltre ha segnato solo un gol nelle ultime otto partite di Champions League, mentre in casa non ha segnato in cinque delle sette partite disputate nella competizione (due gol segnati in totale). Dopo essere stata eliminata nella fase a gironi della Champions League in tre stagioni consecutive tra il 2018/19 e il 2020/21, l'Inter ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nelle ultime due edizioni, arrivando in finale nella scorsa stagione. Nessuna squadra ha mantenuto più volta la porta inviolata rispetto all’Inter nella scorsa stagione di Champions League, con otto clean sheet, il massimo registrato dai nerazzurri in una singola stagione. Il prossimo gol dell'Inter sarà il 200° dei nerazzurri in Champions League: diventerà così la terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo la Juventus (344) e il Milan (250).