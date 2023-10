Champions League

Dopo il pareggio contro la Real Sociedad, Inzaghi si affida ai 'titolarissimi' per l'importante sfida di Champions contro il Benfica. L'unico ballottaggio è sulla fascia destra, con Darmian favorito su Dumfries. Da segnalare il rientro in gruppo di Cuadrado, possibile un suo impiego a partita in corso. La partita in diretta martedì 3 ottobre alle 21.00 su Sky Sport Calcio INZAGHI: 'ECCO COSA SERVE PER BATTERE IL BENFICA'