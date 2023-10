Napoli-Real Madrid: le probabili formazioni

Nella sfida contro il Real Madrid Osimhen e Politano tornano in attacco dopo il turnover programmato contro il Lecce. In difesa scelte obbligate per Garcia. Per Ancelotti tre ballottaggi, uno per ogni reparto: il più importante è quello a centrocampo tra Modric e Kroos, con il croato per ora in vantaggio. Napoli-Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno martedì 3 ottobre alle 21.00

GARCIA: "HO CREATO UN CONSIGLIO DEI SAGGI IN SPOGLIATOIO"