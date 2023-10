Dopo il pari all'esordio con l'Atletico Madrid grazie al gol nel recupero di Provedel, la Lazio cerca la prima vittoria nel girone E di Champions League. I biancocelesti volano a Glasgow per sfidare il Celtic e Sarri ha ancora qualche dubbio da sciogliere: ballottaggi in difesa e a centrocampo, ma solo certezze in attacco, dove si rivedrà Immobile dal 1' dopo l'iniziale panchina con il Milan

