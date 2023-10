Un Napoli capace di lottare, passare in vantaggio e di riprendere il Real. Ma alla fine va ko, sulle giocate di Bellingham e di Valverde. E' 3-2 blancos al Maradona: "Non penso sia il risultato giusto, il pareggio lo sarebbe stato ma questo è il calcio - ha detto Rudi Garcia nel post gara a Sky -. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol, noi costruiamo da dietro e sbagliare fa parte del gioco - dice analizzando le reti subite -, ma sull'1-1 ci siamo aperti troppo, ci siamo fatti imbucare. In quel momento abbiamo sofferto e abbiamo preso gol. Poi bene il rientro dopo l'intervallo: aggressivi, con palleggio, di movimento. Potevamo anche vincerla. Non parlo dell'arbitro, anche se ci sono stati due episodi: c'è il rigore per noi su cui si può parlare, ma sul corner del 3-2 poteva esserci fallo di Rudiger su Olivera. Forse le cose si pareggiano".