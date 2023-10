Al Maradona è il Real a sorridere: 3-2 per la squadra di Ancelotti dopo mille emozioni. La squadra di Garcia parte bene con un gol di Ostigard di testa da corner, ma Vinicius e Bellingham ribaltano tutto complice un errore di Di Lorenzo (per l'1-1) e su giocata personale dell'inglese per l'1-2. Zielinski pareggia su rigore, ma la partita la decide uno sfortunato autogol di Meret, colpito alla schiena dopo una traversa di Valverde

PAGELLE - CLASSIFICHE