Marcus Thuram è stato il grande protagonista della vittoria dell'Inter in Champions contro il Benfica. Fabio Capello, che ha allenato alla Juventus suo padre Lilian, ne tesse le lodi: "Mi piace molto la sua visione di gioco, ogni volta che riceve palla è in grado di eseguire la giocata più pericolosa in avanti". Qualche dubbio però ancora c'è: "Ha qualità in entrambi i piedi, ma ancora non mi convincono del tutto"

