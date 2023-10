il punto

E' terminata la seconda giornata dei gironi di Champions: nel gruppo del Milan, il PSG crolla a Newcastle per 4-1. I rossoneri impattano 0-0 a Dortmund. Nel girone della Lazio (vittoriosa in Scozia contro il Celtic), l'Atletico batte il Feyenoord. Vincono anche City e Barça. Qui tutto il calendario e le regole in caso di arrivo a pari punti: le prime due volano al sorteggio degli ottavi, le terze agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League