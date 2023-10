Le parole del centrocampista armeno alla vigilia del match con gli austriaci in Champions League: "Le prossime due partite saranno decisive per il passaggio del turno. Futuro? Vedremo con la società, la mia volontà è di restare a Milano". Inter-Salisburgo, martedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW INZAGHI: "FRATTESI DAL 1'? VEDREMO"

Testa al campo, ma un occhio anche al futuro. È il momento di Henrikh Mkhitaryan, tra gli imprescindibili di Simone Inzaghi, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. La volontà è quella di restare in nerazzurro, come confermato dall'armeno alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo.

Per l'intensità vista, il secondo tempo con il Torino vi servirà contro il Salisburgo? "Non era facile giocare contro il Torino. Nel primo tempo abbiamo faticato, nel secondo tempo abbiamo forzato un po' e siamo riusciti a vincere. Era importante conquistare i tre punti per prepararci al meglio alla Champions". Quanto vi ha dato la scorsa stagione che state ritrovando in questa? "Secondo me quest'anno abbiamo continuato a usare gli stessi ritmi dello scorso anno. Vogliamo solo migliorare, essere più forti e vincere più partite possibile. Abbiamo tanti obiettivi come squadra e facciamo di tutto per vincere più gare possibili". Le prossime due partite saranno decisive per il passaggio del turno? "Secondo me sì, ma pensiamo intanto a quella di domani. Poi penseremo alla sfida di ritorno, ma non vogliamo guardare troppo a lungo. Pensiamo partita per partita". Il cambio di ruolo ti ha allungato la carriera? "Ho ancora qualche anno di carriera, voglio divertirmi e fare il massimo". Rinnovo di altri due anni con l'Inter per chiudere la carriera? "Non mi hanno ancora detto nulla. Io penso ad allenarmi, quello che accadrà fuori dal campo lo vedremo. Io faccio il mio lavoro, vedremo con la società. La mia volontà sarà decisiva? Secondo me sì".

Mkhitaryan in conferenza : "Serie A? Non guardiamo la classifica" In conferenza stampa, Mkhitaryan si è soffermato sul ritorno dell'Inter in vetta alla Serie A: "Non guardiamo la classifica adesso perché il campionato è lunghissimo - spiega - Pensiamo alla Champions e siamo carichi. Faremo di tutto per vincere". Sul suo futuro, invece, l'armeno ha aggiunto: "Sto bene a Milano, cerco di fare del mio meglio. Faccio il mio lavoro sul campo, al resto ci pensa il mio procuratore con la società. Io voglio rimanere". leggi anche Inzaghi: "Frattesi dal 1'? Vedremo"