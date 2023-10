L'allenatore commenta la sconfitta di Parigi che complica i piani del Milan in Champions: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi è bastata qualche disattenzione per prendere gol. Per giocare in Champions bisogna alzare il livello". Poi risponde a Calabria ("chi non ci crede stia a casa"): "Davide ha sbagliato, a Milanello nessuna lavora con poca attenzione" PAGELLE MILAN, LE PAROLE DI CALABRIA

Stefano Pioli è molto rammaricato per il risultato del Parco dei Principi anche se salva il primo tempo disputato dal suo Milan, periodo in cui i rossoneri hanno messo in difficoltà il PSG: "Abbiamo interpretato il primo tempo come volevamo e lo abbiamo fatto bene, poi è bastato qualche disattenzione per prendere gol - dice - Poi dovevamo evitare il secondo, serviva più organizzazione e anche più attenzione. E' un peccato, è un momento in cui possiamo fare meglio ma anche in cui veniamo penalizzati un po' troppo. Questo però è il livello della Champions, noi dobbiamo giocare a livello tecnico delle partite migliori". In Champions continua a esserci il problema del gol: "E' incredibile non riuscire a segnare, anche stasera abbiamo avuto le nostre occasioni. Il risultato di Newcastle credo sia l'unica cosa positiva della serata perché ci dà qualche speranza, ci dobbiamo credere perché possiamo fare bene e abbiamo le qualità per vincere le prossime tre".

"Dobbiamo essere arrabbiati e alzare il livello" Un Milan da cui ci si aspettava di più: "Dobbiamo essere arrabbiati perché potevamo fare meglio, ma non per l'interpretazione - spiega ancora Pioli - E' stata una partita con tanta pressione da parte di entrambe, era troppo importante il primo passaggio e su questo dobbiamo migliorare. Serve alzare il livello ma continuando sulla strada intrapresa, che è quella giusta". Su Leao: "Non penso che non tiri convinto, lui cerca sempre di fare gol anche se adesso è un momento in cui non trova la porta con la solita facilità. Oggi doveva fare l'uno contro uno con Marquinhos che è un grande difensore e spesso ci è riuscito". Sull'atteggiamento del PSG: "Conosco bene Luis Enrique, la loro pressione è stata forte. Noi potevamo cercare di più Giroud, o magari gli esterni, ma il PSG ha fatto la partita che ci aspettavamo e secondo me il primo tempo è stato di ottimo livello dove però è bastata una disattenzione per subire gol". vedi anche Gli highlights di PSG-Milan 3-0

La risposta di Pioli a Calabria Nel post di PSG-Milan, Pioli ha risposto anche a Calabria, che dopo la sconfitta aveva detto parole piuttosto forti ("Ogni giorno ci facciamo il culo a Milanello -le parole del capitano rossonero- Sapevamo quanto era importante questa partita. Chi non ci crede resti a casa”). “Davide ha sbagliato -la risposta di Stefano Pioli in tv alle parole di Calabria- Non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Dobbiamo essere arrabbiati perché potevamo fare meglio, ma non per l'interpretazione. E' stata una partita con tanta pressione da parte di entrambe, era troppo importante il primo passaggio e su questo dobbiamo migliorare. Serve alzare il livello ma continuando sulla strada intrapresa, che è quella giusta".