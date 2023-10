Una sconfitta in casa del Psg che fa male e che, per come è maturata, risulta difficile da digerire soprattutto per Davide Calabria. Il capitano del Milan, entrato nella ripresa, è stato duro nell'analizzare e commentare la prestazione dei rossoneri in Francia: "Dobbiamo capire la situazione, sinceramente ultimamente abbiamo subito troppi gol contro le grandi e facciamo poche reti. Dobbiamo essere più intensi, più attenti in fase difensiva, più disposti a fare una corsa in più... Loro sono forti, ma il risultato fa arrabbiare perché sinceramente una squadra come la nostra non può perdere 3-0". Quindi la conclusione, forte: “Ogni giorno ci facciamo il culo a Milanello, sapevamo quanto era importante questa partita. Chi non ci crede resti a casa”.