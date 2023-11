Buone notizie per Pioli dall'allenamento di domenica 5 novembre a Milanello in vista del fondamentale match di Champions League contro il Paris Saint-Germain di martedì: Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez si sono allenati in gruppo e sono dunque recuperati per la sfida di San Siro. Ancora a parte, invece, Simon Kjaer, che però potrebbe riaggregarsi ai compagni nella giornata di lunedì. Nel VIDEO sopra le ultime da Milanello

