Alla vigilia della gara col feyenoord l'allenatore della Lazio ha voluto chiarire la sua posizione sul futuro: "Sto bene e voglio chiudere qui la mia carriera. Un inizio altalenante non mi fa cambiare idea. Questa gara è importantissima, la sconfitta in Olanda ci pesa, ci hanno battuto e preso per il c…. Pochi gol? Serve più determinazione, personalità e iniziativa". La partita live alle 21.00 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Champions, si riparte dal Feyenoord. Dopo l'ultimo ko e i 4 punti nel girone Sarri attende in casa gli olandesi per la quarta giornata di coppa. Di questo e altro ne ha parlato a Sky e in conferenza stampa nella vigilia.

Per come si è messo il girone è uno spareggio? "Innanzitutto vorrei fare una precisazione, circola una voce per cui io voglia andare via a fine anno, e questo va contro tutte le cose che io ho detto nell'ultimo periodo. Qui sto bene e voglio chiudere qui la carriera. Un inizio altalenante non mi fa cambiare idea. Combatto col presidente, con la società, coi giocatori e col mio popolo. Questa è la mia idea e tutte le altre sono fake news. Spareggio? Siamo a metà del cammino, ed è una partita importantissima. Faremo il possibile per venirne a capo, anche perché in Olanda ci hanno battuto e preso per il c…. E questa cosa ci pesa. Serve umiltà e fiducia, non siano né inferiori né superiori a nessuno".

Cosa serve di diverso rispetto all'andata? "Loro sono tra le squadre più aggressive che esistano, giocano al limite del fallo sistematico. Sono di gamba e hanno una tecnica discreta. La palla va mossa a grande velocità".

Kamada sarebbe utile? "È un'opzione, lo è sempre. Mi spiace non farlo giocare spesso. Non ho anche idea di chi possa giocare, l'allenamento di oggi mi dirà qualcosa in più". Come si spiega i pochi gol? "Ho rivisto la partita col Bologna e per 75 metri abbiamo fatto bene. Ci manca di trasformare in pericolosità la mole di lavoro che facciamo. Stiamo segnando meno, sì, un dato significativo è che lo scorso anno eravamo tra i primi nel rapporto tra occasioni create e gol fatti, ora siamo tra gli ultimi. Serve quindi più determinazione, personalità e iniziativa. La squadra comunque è cresciuta molto".

Immobile sta meglio dal punto di vista fisico? "Noi vogliamo recuperarlo in pieno, e se lo vogliamo fare un po' deve giocare".

Sarri in conferenza: "Se Luis Alberto sta bene gioca" Dunque in conferenza Sarri ha parlato anche dei singoli, a partire da Luis Alberto: "Se sta bene gioca. Kamada mi piace molto, il suo è un discorso legato all’equilibrio tattico". E sempre sui due: "Kamada e Luis Alberto insieme vanno supportati, Vecino può giocare da vertice basso. Dobbiamo tenere in considerazione le varie soluzioni". Di nuovo sul Feyenoord e sul momento biancoceleste: "Il Feyenoord è cambiato rispetto allo scorso anno, è più forte dello scorso anno. Dovremo muovere il pallone molto velocemente. Sarà una gara importante per l’economia del girone che proveremo a vincere. Cercheremo di fare la partita usando le nostre potenzialità. Giocare in Europa è bellissimo, dobbiamo però anche essere utili per pensare al resto degli impegni che sono fondamentali. Mi auguro che il pubblico si faccia sentire".

Provedel: "A Rotterdam non siamo entrati in campo con spirito giusto" Accanto a Sarri in conferenza stampa c'era Provedel, eroe della prima giornata contro l'Atletico: "Sappiamo tutti dell’importanza della partita, mi auguro solo che il pubblico ci aiuti per portare a casa un risultato positivo - ha detto lui -. È una gara importante per la classifica ma lo sono state anche le tre precedenti, per qualificarci servirà un risultato positivo e ci stiamo preparando al meglio per portare a casa i tre punti. A Rotterdam non siamo entrati in campo con lo spirito e l’atteggiamento giusto, ci saranno tanti duelli e molti episodi, la differenza la farà la testa". E sull'emozione di giocare partite a questo livello: "La Champions League è un sogno realizzato e vorrei andare avanti più possibile, per rigiocarla il prossimo anno dobbiamo arrivare tra le prime quattro in campionato".