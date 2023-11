Episodio curioso durante l'allenamento del PSG a San Siro, alla vigilia della sfida contro il Milan: Donnarumma esce dal sottopassaggio degli spogliatoi ed è entra in quello che è stato il suo stadio, Luis Enrique appena lo vede inizia a simulare scherzosamente i fischi che domani gli verranno riservati da parte dei suoi ex tifosi. Poi l'allenatore ha dato al suo portiere una pacca sulla spalla. Un modo per sorridere insieme e aiutare Gigio a sciogliere la tensione

MILAN-PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI