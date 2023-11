Raspadori: "Non conto io ma i risultati"

L'attaccante del Napoli a Sky alla vigilia dell'Union Berlino: "E' il sogno di ogni bambino giocare questa coppa e io ho il privilegio di farlo col Napoli. I nostri tifosi sono un valore aggiunto. Abbiamo una grande mentalità". E sul giocare da prima punta: "Non conto io ma i risultati della squadra". Partita live mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Cinque gol in dieci partite di Champions in carriera, tre di fila tra campionato e coppa. È il momento di Giacomo Raspadori che analizza la vigilia del Napoli contro l'Union Berlino a Sky Sport. Partita live mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.