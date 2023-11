L'allenatore rossonero entusiasta dopo il 2-1 al Psg: "Abbiamo giocato con grande anima ed energia, sapendo di dover soffrire tutti insieme per ottenere un risultato così importante. Leao ha fatto una partita eccezionale, può essere un campione ma dipende solo da lui. E adesso rimettiamo le cose a posto in campionato"

Leao-Giroud. Il Milan ritrova il gol degli attaccanti e torna al successo, vincendo in rimonta contro il Psg. Tre punti che rimettono tutto in discussione nel girone F e cancella la sconfitta nell'ultima di Serie A. "Contro l'Udinese è stata una delle partite più piatte, non l'unica purtroppo - ha commentato Stefano Pioli a Sky nel post gara -. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto in tutto per tutto, giocando con grande anima ed energia, sapendo di dover soffrire tutti insieme per ottenere un risultato così importante contro una squadra così forte. Tanti complimenti a loro. Era una partita molto importante per il girone, niente è deciso ma adesso abbiamo un'altra opportunità e ce la giocheremo in casa col Dortmund. Credo che tante volte quello che ha fatto la squadra può fare di più di quello che fa l'allenatore, si sono parlati del perché non sono venute fuori certe prestazioni. Molto l'hanno fatto loro, ho cercato di ricordare loro che squadra siamo, che percorso abbiamo fatto, che qualità abbiamo. Nel calcio ci sono momenti e momenti e questo era da vivere da squadra, regalando ai tifosi una gioia così dopo averli delusi in campionato".

"La squadra ha una sua identità" "Chiaro che vorrei sempre un Milan così, purtroppo abbiamo sbagliato la partita di sabato in modo netto ma la squadra ha un suo modo di stare in campo, di scendere in campo - ha aggiunto Pioli -. Queste sono le partite che dicono tante cose, certo che abbiamo sofferto perché il Psg ha tenuto palla più di noi, è stata anche una nostra scelta e abbiamo avuto qualche occasione non sfruttata anche stasera. La prossima gara diventa davvero molto importante, potrebbe essere decisiva". E sulla prova di Leao, particolarmente efficace anche in fase di rispiegamento, ha affermato: "Questo deve insegnare tanto a Rafa, deve essere il suo standard. Può essere un campione ma dipende solo da lui, ha fatto una partita eccezionale come il resto del gruppo, soprattutto per la voglia di lavorare insieme agli altri". approfondimento Leao è una meraviglia: le pagelle di Milan-Psg 2-1

"Stesso Milan in A e in Champions" L'allenatore rossonero non vede differenze tra il Milan di campionato e quello di Champions: "Io credo che non è diverso - ha concluso -, è chiaro che se prendiamo la partita di sabato siamo un'altra squadra. Ma non siamo stati in difficoltà contro la Juve o contro il Napoli, quando alzi il livello qualche errore l'abbiamo pagato a caro prezzo, dobbiamo sfruttare quest'entusiasmo adesso. Questa sera abbiamo speso ma avremo le energie necessarie per far bene anche a Lecce. Adesso il nostro obiettivo è rimetterci a posto anche in campionato, non solo in Champions". vedi anche Le classifiche dei gironi di Champions