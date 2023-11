Alla vigilia di Real Madrid-Braga di Champions League, il tecnico dei blancos ha parlato delle condizioni di Bellingham: "Jude sta abbastanza bene: è disponibile, ma non so se farlo giocare o dargli una partita di riposo". In alternativa, ci sono Brahim e Arda Guler, tornato tra i convocati. Infine, ricorda l'incontro con Montella: "Tra colleghi cerchiamo di aiutarci ed essere disponibili"