Ultimo allenamento per l'Inter in vista della trasferta di Champions League sul campo del Salisburgo. Dumfries dopo il riscaldamento si è seduto in panchina su indicazioni di Inzaghi perché un po' affaticato. Da monitorare le sue condizioni ma l'olandese parte per l'Austria, poi deciderà l'allenatore nerazzurro su un suo eventuale impiego. Recuperato invece Arnautovic. Restano indisponibili sia Pavard che Cuadrado