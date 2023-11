Giornata di vigilia per il Salisburgo che ospita l’Inter nella quarta giornata di Champions League. Dopo il 2-1 per i nerazzurri a San Siro, l’allenatore degli austriaci è sicuro: "Se facciamo la stessa prestazione di San Siro li possiamo mettere in difficoltà e portare dei punti a casa". Poi su Arnautovic: "Sono contento che stia bene, è un giocatore importante per tutto il calcio austriaco"

Poi sull’Inter e sui singoli: "Non dobbiamo dare tempo e spazio a giocatori come quelli dell’Inter se li vogliamo mettere in difficoltà, soprattutto a centrocampisti tecnici come Barella e Calhanoglu . Dovremo sfruttare al meglio il supporto e la spinta dei nostri tifosi visto che lo stadio sarà tutto esaurito". Su Marko Arnautovic: "È un giocatore tecnicamente forte difficile fermarlo quando sta bene e sono contento che abbia recuperato dall’infortunio. È un calciatore molto importante per tutto il calcio austriaco".

"Fernando potrebbe giocare, Soule…"

Per quanto riguarda invece i suoi ragazzi, Struber dà qualche indicazione: "Fernando dà segnali positivi potremmo anche aggregarlo, su Soule valuteremo dopo. Non mi stupisce che i nostri ragazzi come Konaté siano attenzionati dai grandi club perché sono bravi e se lo meritano", poi aggiunge: "Le partite di Champions sono particolari per una squadra giovane come la nostra, si tratta di match che devono spingerci a migliorarci, per quanto riguarda la partita contro l’Inter, non è nella nostra natura aspettare. Dobbiamo dare loro poco spazio, dal primo all’ultimo minuto e vedere cosa esce fuori".