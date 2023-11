Champions League

Di nuovo Raspadori al centro dell’attacco del Napoli. Due ballottaggi ancora aperti in difesa: Natan rientra dalla squalifica ed è favorito su Ostigaard, così come Mario Rui su Olivera. Victor Osimhen è tornato in città ed è atteso stasera in tribuna, accompagnato dal suo procuratore. Il match contro l’Union Berlino è in diretta alle 18.45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’